شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يوضح كيفية التعامل مع العداد مسبوق الدفع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يوضح فيه كيفية التعامل مع العداد مسبوق الدفع بأنواعه المختلفة وطريقه قراءة صفحاته والوقت الأنسب لوضع كارت الشحن بالعداد.

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وأوضح الجهاز، أن هذا الفيديو يأتى فى إطار مبادرة للتوعية بطرق التعامل مع العداد مسبوق الدفع، و ذلك بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال مشاركة الدكتور أحمد عبد الدايم المشرف على خدمات العدادات الذكية و مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.