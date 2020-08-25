شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تخفيضات اشتراكات مصابى وأسر الشهداء مع تحريك الأسعار في المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطبيق الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر المترو، لجأت الشركة أيضا إلى تحريك أسعار الاشتراكات أيضا، لكنها منحت تخفيضات كبيرة لبعض الفئات، ومنها مصابى وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذه النوعية من الاشتراكات وتخفيضاتها.

١- اشتراكات مصابى وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تستخرج ربع سنويا. ٢- تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى بعدد 8 محطات. ٣- تصل نسبة التخفيض إلى 75% للمرحلتين بعدد 16 محطة. Advertisements ٤- تصل نسبة التخفيض إلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل بعدد 25 محطة. ٥- تصل نسبة التخفيض إلى 72.2% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.

ويذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )، الشهداء 1، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة، ومكاتب الاشتراكات بالخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة 3 ، ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.