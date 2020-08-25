شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام السياحة العالمية: سأزور مصر بصحبة عائلتى.. ومن الغد سيتدفق السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فى ختام زيارته لمصر، على استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر لمصر، لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر، وخاصة فى ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق، والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة، معربا عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء اجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.