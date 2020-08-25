شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الزيات يكشف استعداد شيخ الأزهر لإعفاء أبناء شهداء الأطباء من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تواصل مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لبحث الحصول على تخفيض بمصروفات أبناء شهداء الأطباء، بالتعليم الأزهرى، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر أعلن له موافقته على إعفاء أبناء الشهداء من الأطباء من مصروفات الدراسة بالمدارس والجامعات التابعة للأزهر الشريف.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تواصل بعد ذلك مع مدير مكتب الإمام الأكبر، وأبلغه أن شيخ الأزهر طلب إعداد قائمة بأسماء شهداء الأطباء والرقم القومى لكل منهم، واسم المدرسة التى يدرس بها أبناء كل شهيد من الأطباء، سواء فى التعليم الأزهرى أو خارج التعليم الأزهرى، لتحمل المصروفات الدراسية الخاصة بهم، من قبل المشيخة.

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وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أنه تواصل أيضا مع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، لبحث منح تخفيض لأبناء شهداء الأطباء الدارسين بالجامعة، مشيرا إلى أنه الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، وأكد أن الجامعة ستدرس سبل دعم أبناء شهداء الأطباء من الدارسين بالجامعة.

ولفت إلى أنه تواصل مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لسرعة إعداد كل فرعية قائمة لأسماء شهداء الأعضاء، والبيانات الخاصة بهم، لتقديمها لمشيخة الأزهر، وكافة الجهات التى ستتواصل النقابة معهم لدعم أسر شهداء الأطباء.