شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفذ برنامجا تدريبيا حول مكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بعنوان الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 30 أغسطس الجارى.

وقال الدكتوراشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث امراض النباتات، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن البرنامج تضمن عددا من الموضوعات يأتى على رأسها: الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات فى مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحثات الكيماوية والحيوية فى مكافحة أمراض النباتات.

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وأشار إلى أن البرنامج تضمن ايصا التربية لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تدريب عدد 30 متدرب من الفنيين الزراعين وأخصائى المحصول والمكافحة والإرشاد و ذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا، مشيرا إلى انه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمجابهه فيروس كورونا.

كان الدكتور اشرف خليل مدير معهد أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، أكد أنه تم افتتاح المعمل الجديد لقسم بحوث الأمراض البكتيرية والخاص بفحص وتشخيص ومكافحة اهم الأمراض البكتيرية تمهيدا لاعتماد هذا المعمل من ادارة الاعتماد والجودة والذي سيختص بعملية الفحص والتشخيص السريع لبكتريا التدهور السريع ضمن خطة تطوير معامل معهد بحوث امراض النباتات حيث يعد هذا النوع من البكتريا من اخطر الأمراض الحجرية والتي تصيب اكثر من 500 عائل نباتي و غير المسجلة بمصر حتي الأن و يتم فحصها حاليا طبقا للبروتوكول الاوروبي ، وذلك برعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.