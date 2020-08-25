شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استكمال صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل 14 ألف ماكينة صرف آلي بمنافذ البريد، والبنك الزراعي المصري، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل استكمال صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا عن الصرف، كما يلى:

- 14 ألف ماكينة صرف آلي بمنافذ البريد، والبنك الزراعي المصرى، تستكمل صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

- الصرف اليوم وغدا لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم

- استكمال الصرف لمن لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضى نظرا إجازة رأس السنة الهجرية

- يجب التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة

- إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية ما يزيد على 800 مليون جنيه

- المنحة قدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع

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- كانت اللجنة قد حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمس من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020

- دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية مما تسبب في عدم صرف لعدد من المستحقين

- لذلك تم إعطاء يومي 25 و26 أغسطس الجاري للمستحقين لاستكمال الصرف

- طمأن الوزير المستحقين بأن الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف

- لا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق