نقيب المحامين يقرر فتح برنامج صرف الأدوية بنقابة سوهاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين ، إعادة فتح برنامج صرف الأدوية بنقابة سوهاج، وذلك نظراً لتضرر كثيرين ممن لا ذنب لهم من وقف برنامج صرف الأدوية بنقابة سوهاج، والذي أجراه الأمين العام مؤقتا نظراً لمخالفات جسيمة جاري تحقيقها، ودرءاً لمضرة الآخرين، مع التنبيه بالتزام القواعد والأصول حرصا على أموال النقابة.

وافق مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية، من قبل على طرح دمج النقابتين الفرعيتين بكلِ من محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والشرقية على الجمعية العمومية المختصة للنقابات سالفة الذكر، مع تكليف المجلس للأمين العام حسين الجمال، بإخطار تلك النقابات بموعد عقد الجمعية العمومية للنظر في قرار الدمج من عدمه، على أن تعقد خلال أسبوعين من الآن.

كما قرر مجلس النقابة الدعوة لعقد انتخابات النقابات الفرعية، على أن تتم بإشراف النقابة العامة، وبإشراف قضائي، مع مخاطبة البنوك فور فتح باب الترشح، لوقف اعتماد توقيعات نقباء وأعضاء المجالس الفرعية الحالية، لحين إجراء الانتخابات، وتشكيل المجالس الجديدة، تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع السادة المحامين المرشحين.

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وفوض مجلس النقابة النقيب العام رجائي عطية، في إعلان كافة المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية للنقابات الفرعية، عقب دراسة الموقف، ومخاطبة أجهزة الدولة المعنية، لتوفير الإشراف القضائي، ولتأمين العملية الانتخابية، ومقار اللجان الانتخابية.