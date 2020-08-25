شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: البدء فى تطوير 24 منطقة غير مخططة فى 5 أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع أن المحافظة تقوم الآن بتنفيذ مشروع تطوير 24 منطقة غير مخططة في 5 أحياء، ليشمل التطوير أعمال الرصف والإنارة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، كذلك يتم الآن بناء المرحلة الأخيرة من عمارات مساكن عشش السودان بحى الدقي، كما تم البدء فى إجراءات تطوير سوق الجيش بمدينة العياط.

وأضافت نائب محافظ الجيزة خلال اجتماع مع مسئولي صندوق تطوير العشوائيات لمتابعة موقف المحافظة لخطة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، أنه سيتم الانتهاء من 6 مخططات لمناطق غير آمنة بنطاق المحافظة للبدء في 4 مخططات أخرى، كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للتعامل مع المناطق غير الآمنة ومع توجهات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها.

Advertisements

وأكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة، أن البرتوكول يتضمن تطوير 24 شارع فى 13 منطقة فى الأحياء الخمس، مؤكدا أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل الأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك فى فترة تنفيذ 12 شهر.