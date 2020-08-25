شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد اختبارات المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل بمدارس STEM والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عمله، صباح اليوم، بتفقد لجان الاختبارات الالكترونية للمعلمين المتقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بدء من اليوم وحتى الخميس.
وصرح «سويد» بأن هذه الاختبارات تعقد بالتعاون مع فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنوفية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف في مختلف التخصصات وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
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