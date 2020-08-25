شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل رئيس «بنك التنمية الصناعية»: نسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وحمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، تأتي تلك الزيارة على هامش افتتاح فرع بنك التنمية الصناعية الجديد بمدينة السادات.

ورحب محافظ المنوفية برئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية على أرض المحافظة، مؤكدًا حرصه الكامل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها شريكًا أساسيًا في النمو الاقتصادي للدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه يسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيزهم على إقامة مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل جادة للشباب وبما يعود بالنفع العام على المحافظة.