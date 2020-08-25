شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: حل مشكلة ضعف المياه بقرية زاوية بمم فى المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ان مشكلة ضعف المياه بقرية زاوية بمم منطقة كوبري ابو شادي انتهت بإستبدال الخط المتهالك القديم بالخط الجديد بطول 25 متر قطر 4 بوصه وتم نقل المشتركين علي الخط الجديد . وتابع نجيب ، تسعى الشركة إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى . وقدم الأهالي الشكر لرئيس الشركة ورئيس فرع الشركة بتلا على سرعة الإستجابة لحل شكواهم وتوافر المياه حالياً بالقرية على مدار اليوم دون أي ضعف أو انقطاع . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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