شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: استقبال 1000 متدرب جامعي لتأهيلهم لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، 1000 طالب من طلاب جامعة أسيوط في تدريب صيفي ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة والجامعة للنهوض بكفاءة الأجيال الجديدة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، أن خطة التدريب الصيفي تتيح تدريب طلاب من كليات العلوم والهندسة والتجارة لإعداد خريج مؤهل لمواجهة متطلبات سوق العمل كمساهمة مجتمعية تقوم بها الشركة لتأهيل طاقات منتجة لخدمة المجتمع الأسيوطي.

وأضاف إسلام حمدان، مدير إدارة التدريب بالشركة، أن مركز التدريب والخدمات مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بجميع قاعاته، لاستقبال أبناء جامعة أسيوط من كليات العلوم للتعرف على طرق معالجة وتنقية المياه والهندسة أيضًا للتعرف على سبل وفنيات تشغيل المحطات سواء المرشحة أو الإرتوازي، وأيضًا طلاب كلية التجارة لمعرفة آليات محاسبة العملاء والبرامج المستخدمة لحساب قيم استهلاكه الفعلية والشرائح طبقا لللوائح، ليتلقوا التدريبات النظرية التى تدعم مهارتهم المعرفية بمجال تخصصهم والتدريبات العملية التي ترتقي بمهاراتهم وكفاءتهم الميدانية.