شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشواطئ» الجديد يبحث حلولًا عاجلة لـ«شاطئ النخيل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى الجديد، جولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها لحماية سواحل الإسكندرية في منطقة الميناء الشرقية والمحروسة بسيدى بشر وقلعة قايتباى، والمنتزه، للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات وإزالة أي معوقات طارئة.

ورافق رئيس الهيئة الجديد، في أول زيارة له للإسكندرية بعد توليه منصبه رئيساً للهيئة خلفاً للمهندس عاشور عبدالكريم الذي تولى منصب رئيس الهيئة العامة للصرف في الوزارة، المهندسة عزة أحمد مدير عام التنفيذ والصيانة لغرب الدلتا بالإسكندرية، أمس.

وقال «حنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش الزيارة المفاجئة، إن الجولة شملت عددًا من المشروعات التي تنفذها إدارة غرب الدلتا بالاسكندرية، بهدف عمل حماية بحرية لسواحل الإسكندرية وتغذيتها بالرمال وكذا قلعة قايتباى ضد النحر والنوات الشتوية الشديدة التي تهب على المدينة في فصل الشتاء تصاحبها رياح عاتية تؤثر على الشواطئ والسواحل البحرية.

وأوضح «حنا» أنه تفقد مشروع استكمال الحواجز الغاطسة مرحلة أولى بمنطقة المحروسة، والذي يتم تنفيذه في منطقة بئر مسعود ويتمثل في عمل حماية بحرية بطول 2 كيلومتر عبارة عن حواجز خرسانية غاطسة وتشكيل شاطئ جديد وتغذية بالرمال، حيث يربط المشروع بين منطقتي المحروسة وبئر مسعود، لافتا إلى أن المنطقة ستكون بمثابة مصيف جديد ليدر عائدا سياحيا ومصيفيا كبيرا على المحافظة.

وتابع: «يتكون المشروع من 2 حاجز غاطس، أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 مترا، ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية»، بتكلفة تبلغ 185 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تفقد أيضاً مشروع حماية الكورنيش بمنطقتى المنشية ومحطة الرمل، فضلاً عن مشروع حماية قلعة قايتباى، الذي يجرى تنفيذه حالياً بتكلفة تجاوزت 267 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تفقد ايضاً حواجز شاطئ النخيل في الإسكندرية والمعروف بـ«شاطئ الموت»، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً بهذا الشأن مع لجنة شاطئ النخيل المشكلة بقرار الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، في أول جلساتها لمناقشة مشكلة حالات الغرق المتكررة في شاطئ النخيل، ووضع الحلول الآمنة والقابلة للتنفيذ للتغلب على هذه المشكلة.

كما تفقد رئيس الهيئة الجديد مشروع ترميم آثار المنتزه وتمت معاينة الموقع على الطبيعة، حيث انتهت الهيئة من عمل الدراسات والتصميمات اللازمة لترميم الكوبرى الأثرى والحائط والفنار.

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ