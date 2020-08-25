شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تسجل 19 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، وتحويلهم إلى مستشفيات العزل والحجر لتلقي العلاج . فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، تعافي مصابين اثنين، ووفاة أخر، واستمرار علاج 24 مصاب داخل أقسام المستشفي . شدد الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، على استمرار عمليات التعقيم والتطهير للوقاية من الوباء . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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