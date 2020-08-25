شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: «الوطنية للتدريب» بيت خبرة ذات مستوى عالي في تدريب الكوادر الشابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التي تنفذها، ووصفتها بأنها استثمار حقيقي في البشر وخلق ثروة بشرية تستفيد بها الدولة المصرية في كافة المواقع.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

وأضافت «القباج»: «سعدت اليوم بتلبية دعوة الأكاديمية الوطنية، وعلى رأسها الدكتورة رشا راغب، والتقيت بمجموعة متميزة من شباب التنفيذيين، ودارت بيننا مناقشات ثرية، وأتمنى أن يلتحقوا بالبرنامج، ويستفيدوا من الإمكانيات المتميزة للأكاديمية».

وتابعت «القباج» أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت بيت خبرة ذات مستوى عالي في تدريب الكوادر الشابة والمتخصصين، وأصبحت أحد أهم أدوات الاستثمار في البشر، وخلق كوادر تتحمل مسؤوليات القيادة في المستقبل، وذلك بفضل مجهودات ضخمة تبذلها الدكتورة رشا راغب، وفريق عمل الأكاديمية، موضحة أن عملية المقابلات تم الإعداد لها بشكل متميز بداية من تشكيل لجنة الاختيار من خلفيات متنوعة وخبرات مختلفة مرورًا بتجهيز السير الذاتية للمتقدمين وانتهاءً بمعايير التقييم ومؤشرات الاختيار.

وأشادت «القباج» بمستوى المتقدمين للحصول على التدريب وحرصهم على تقديم رؤية عملية لتطوير قطاعات عملهم، وليس مجرد الحصول على فرصة للترقي وظيفيًا.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قامت بجولة تفقدية بالأكاديمية، ترافقها الدكتورة رشا راغب، واطلعت على البرامج التي تنفذها الأكاديمية والإمكانيات التي تتيحها للمتدربين.

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