شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 6000 طن صودا وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة KAPIDAG والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 114 متر والغاطس 6 متر، لشحن 6000 طن صودا من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن، اليوم، 22 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3سفن وجميعها سفن حاويات.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.