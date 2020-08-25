شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يشارك أمين منظمة السياحة العالمية في جولة داخل المتحف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في حفل العشاء الذي أقامته وزارة السياحة والآثار، بالمتحف المصري بالتحرير، على شرف زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والوفد المرافق له، كما شارك في الاحتفال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المختلفة.

وخلال الحفل، قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمنظمة، والوزراء بجولة داخل المتحف، زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة، التي من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون، وقام وزير السياحة والآثار بتقديم هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

اسامة هيكل يشارك الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة داخل المتحف المصري

اسامة هيكل يشارك الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة داخل المتحف المصري

اسامة هيكل يشارك الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة داخل المتحف المصري

اسامة هيكل يشارك الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة داخل المتحف المصري