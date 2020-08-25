شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد إنشاء محطة بشتيل: انتظروا المحور الجدبد للسكة الحديد بعد 36 شهراً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة حسن علام القابضة، شركة الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة عن توليها القيام بأعمال التصميم والإنشاء لمحطة سكة حديد بشتيل بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية، ومن المخطط أن يستغرق المشروع 36 شهرا لتصبح محطة بشتيل هي محور السكك الحديدية الرئيسي الجديد الذي يخدم مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة في تصريحات صحفية :«إن إنشاء محطة سكة حديد بشتيل يأتي ضمن جهود الدولة متمثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لتحسين وتطوير منظومة النقل والمواصلات في مصر وتخفيف العبء على المواطنين، حيث يهدف المشروع لتخفيف ازدحام محطة رمسيس التي تخدم جميع خطوط السكك الحديدية، لتصبح محطة بشتيل هي المركز الرئيسي حيث تقع محطة بشتيل في منتصف الطريق بين محطتي سكة حديد رمسيس والجيزة كما تقع بالقرب من 3 ممرات رئيسية وهم ممر أحمد عرابي، ممر شارع السودان وممر الزمر».

جدير بالذكر إن مساحة الأرض الكلية للمشروع وللمحطة الرئيسية تبلغ 31 ألف متر مربع، وتتضمن أعمال الشركة بمشروع محطة سكة حديد بشتيل 22 كيلوا مترا من أعمال السكك الحديدية وأعمال المسار للخط الجديد، إلى جانب الإنشاءات وورشها الخدمية والمرافق، كما تتكون المحطة ذات التصميم المتميز من طابق أرضي و2 دور علوي بمساحة 66500 م 2 كمكاتب إدارية، و24000 م 2 من المحلات التجارية إضافة إلى ورشتان رئيسيتان لصيانة القطارات ومرافق خدمية أخرى من خزانات الوقود وغسالات عربات السكك الحديدية وخزانات المياه، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 3 سنوات من بداية العمل به«.