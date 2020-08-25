شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزيرة الثقافة مع محافظ جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة، لبحث خطة تطوير قصر الثقافة بمدينة طور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والاستشاري وليد عمر، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة طور سيناء.

وخلال اللقاء، اطلعت وزيرة الثقافة على العرض التقديمي الخاص بتطوير قصر الثقافة بمدينة طور سيناء وشمل الوضع الحالي للمسرح والتصور الهندسي لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة، وأشادت بالتصور الخاص بعملية التطوير ووجهت بإضافة بعض الإمكانيات الفنية طبقاً لاحتياجات العروض.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أهمية صيانة المسرح المتنقل المتواجد بمدينة طور سيناء من أجل نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعي الثقافي لأهالي المحافظة وإنشاء فرق للفنون الشعبية من أهالي طور سيناء والبدو وإضافة قاعات لتدريب الفرق الشعبية وصقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم.

كما تمت مناقشة العمل على الترويج السياحي والثقافي للمحافظة وتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وكلفت وزيرة الثقافة الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، بزيارة مدينة طور سيناء خلال شهر سبتمبر المقبل لمتابعة عملية تطوير قصر ثقافة طور سيناء تمهيداً لانضمامه إلى منظومة العمل الثقافي.

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