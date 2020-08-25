شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق «الأطباء» يطالب «الصحة» بلجنة مشتركة لحل المشاكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق مجلس نقابة أطباء مصر الجديد، أنه الفترة المقبلة ستعمل فيها النقابة بهيئة مكتبها الجديد الذي تم إعادة تشكيله منذ أيام قليلة، على خلق قنوات تواصل قوية مع وزارة الصحة وتحقيق مطالب الاطباء كنقابة مهنية تحت مظلة التطوير الذي تشهده مصرنا الحبيبة.

وأضاف أمين الصندوق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن النقابة تسعى لتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، تضم قيادات معينة من الوزارة ولها موعد انعقاد محدد لمناقشة كافة مطالب الأطباء ووضع حلول سريعة لها، مؤكدا أن تلك اللجنة سوف يستفيد من الطرفين سواء النقابة أو الوزارة من خلال تحسين مستوى الخدمة وتلبية مطالب الأطباء وخلق أجواء إيجابية بين الطرفين، متوقعا أن تساهم تلك اللجنة حالة تشكيلها على حل مشاكل واحتياجات الأطباء بنسبة 70% وهي نسبة مرضية للنقابة كبداية لتفعيل عمل اللجنة.

وأعتبر القاضي، أن منصب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء هو تكليف صعب جدا، خاصة وأن النقابة في هذه المرحلة تحتاج جهود الجميع والالتفاف حولها، ولدينا مجهودات تجاه حقوق الأطباء مصابي كورونا وأسر الشهداء من الأطباء، وفتح صندوق لرعاية أسر الشهداء وتطوير بعض الخدمات التي تخدم كل الاطباء في كل المحافظات من دورات علمية وتدريب.

وتابع: عملنا على تخفيض الرسوم من أطباء للمعاش مقابل الخدمات النقابية إلى ٥٠% والانتهاء من استراحة الأطباء بشارع قصر العيني والعمل جنبا الجنب مع النقابات الفرعية، وسوف نعمل تطويرات مشاريع الاتحاد.