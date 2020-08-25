شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية ما عدا «القاهرة، الجيزة، قنا»، غدا الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن كافة عمليات التصويت بكل المحافظات تتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنية، أو بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.

وأشار وكيل النقابة إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة، وأنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات.

وأوضح أنه سيتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كل اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من الاستعدادات اللازمة للتصويت.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين على كل المستويات النقابية، «النقيب العام، عضوية مجلس النقابة العامة، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية».

وترشح في القوائم النهائية 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هاني السيد مرعي، علاء أحمد عبدالرؤوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين على زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبدالعزيز محمد الجوهري، حميدة عبدالجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبدالحميد محمد العامري، أحمد عبدالكريم بديع إبراهيم، عصام عبدالشكور فرحات محروس، ثروت زكي عجايبي مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

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وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، بناءً على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءً على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناءً على قرار مجلس النقابة بتاريخ 6 يناير 2020، وبناءً على تصديق مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2020.