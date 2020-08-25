شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية: هروب بعض متهمي قضية الـ«فيرمونت» خارج البلاد فور بدء التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية إن التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فيرمونت»، أفادت بأن عددًا من المتهمين غادروا البلاد خلال الأيام الماضية مع بداية فتح النيابة العامة تحقيقًا في الوقائع المنسوبة لهم.

وذكرت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن التحريات جارية للوصول إلى باقي المتهمين، والتأكد من وجودهم داخل البلاد أم هروبهم إلى الخارج، مؤكدة أنه تم تعميم ونشر أسماء المتهمين على كل الموانئ والمطارات فور صدور قرار النيابة العامة.

كانت «النيابة العامة» قد أمرت، الإثنين، بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت» عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يذكر أن قضية جريمة «فندق فيرمونت» واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية، وبدأت القضية بتلقي النيابة العامة كتابًا في 4 أغسطس الجاري، من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

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