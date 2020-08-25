شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يحيل ١٠٠ موظف بمركزين للتحقيق بسبب الغياب والتأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدتان المحليتان بمركزي الدلنجات وشبراخيت حملتين للتأكد من الانضباط الإدارى بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة في المركزين، وقرر محافظ البحيرة إحالة ١٠٠ من العاملين بالوحدتين المحليتين للتحقيق بسبب الغياب وعدم الالتزام بمواعيد العمل.

وتمت إحالة ٩٤ من العاملين ببعض الوحدات الصحية والبيطرية في الدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم مكان العمل بالمخالفة للقانون، وإحالة ٦ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية السحما في مركز شبراخيت للتحقيق لتغيبهم دون إذن سند قانوني.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات الانضباطية لتحقيق الانضباط الإداري في كل المصالح الحكومية، وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.