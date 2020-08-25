شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار عدد 18 من أبناء الشهداء للقبول في مدارس التمريض بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة المتقدمين للقبول في المدارس الثانوية للتمريض بمحافظة شمال سيناء، باختبار عدد 18 من أسر الشهداء للقبول، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة كورونا.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن اللجنة تقوم باختبار المتقدمين في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، إلى جانب اختبارات القدرات التي تشمل الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، اختبار إملاء ولغة عربية، اختبار لغة إنجليزية، وكشف الهيئة، والذي يتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

يذكر أن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اعتمد نتيجة القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث تم قبول عدد 51 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالعريش، 25 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض ببئر العبد، 30 طالبا وطالبة في المدرسة الفنية للتمريض بالشيخ زويد (من الشيخ زويد ورفح)، و9 طلاب بالمدرسة الفنية للتمريض بنخل (من الحسنة ونخل).

وكان محافظ شمال سيناء قد صدق على تخصيص نسبة لأبناء الشهداء في الالتحاق بمدارس التمريض، عقب اعتماد نتيجة القبول بمدارس التمريض، حيث جرى تقديم الطلبات في مديرية الشؤون الصحية بالعريش خلال الفترة الماضية.