شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يحث الناخبين على المشاركة في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن النزول والمشاركة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، لا تقل أهمية عن المشاركة الأولى في الانتخابات، مشيرا إلى أن جولة الإعادة بمثابة تصفية بين الأفضل والأكفأ، بما يتعلق بالقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، التي أسندتها له التعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك قانون مجلس الشيوخ، والذي كان مصدقا على هذه التعديلات.

وناشد الهضيبي، في بيان له، الناخبين في المحافظات التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة فيها، بضرورة النزول والمشاركة بقوة، والتمحيص والتدقيق في اختيار المرشحين في تلك الدوائر، بناء على وجود خلفية معرفية بخبرات ومؤهلات المرشحين، لاختيار الأكفأ بناء على ما يتمتع به من خبرات تتماشى مع مهام مجلس الشيوخ.

وأكد أن مشاركة الناخبين في جولة الإعادة ستُكمل بها الصورة المشرفة التي وضعها الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الجولة الأولى، والذي أكد فيها على استجابته لدعوة الدولة المصرية للمشاركة والنزول بقوة للإدلاء بصوته في الانتخابات، مسطرا مشهد وطني في المشاركة في الحياة السياسية واستخدام الحق الدستوري والقانوني.

وحث عضو مجلس الشيوخ، الناخبين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية الطبية اللازمة أثناء عملية التصويت، وعدم التهاون في عدم الالتزام، ومنع دخول أي ناخب إلى اللجان الانتخابية، بدون ارتداء الكمامة.