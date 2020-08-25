شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يحث الناخبين على المشاركة في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن النزول والمشاركة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، لا تقل أهمية عن المشاركة الأولى في الانتخابات، مشيرا إلى أن جولة الإعادة بمثابة تصفية بين الأفضل والأكفأ، بما يتعلق بالقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، التي أسندتها له التعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك قانون مجلس الشيوخ، والذي كان مصدقا على هذه التعديلات.
وناشد الهضيبي، في بيان له، الناخبين في المحافظات التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة فيها، بضرورة النزول والمشاركة بقوة، والتمحيص والتدقيق في اختيار المرشحين في تلك الدوائر، بناء على وجود خلفية معرفية بخبرات ومؤهلات المرشحين، لاختيار الأكفأ بناء على ما يتمتع به من خبرات تتماشى مع مهام مجلس الشيوخ.
وأكد أن مشاركة الناخبين في جولة الإعادة ستُكمل بها الصورة المشرفة التي وضعها الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الجولة الأولى، والذي أكد فيها على استجابته لدعوة الدولة المصرية للمشاركة والنزول بقوة للإدلاء بصوته في الانتخابات، مسطرا مشهد وطني في المشاركة في الحياة السياسية واستخدام الحق الدستوري والقانوني.
وحث عضو مجلس الشيوخ، الناخبين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية الطبية اللازمة أثناء عملية التصويت، وعدم التهاون في عدم الالتزام، ومنع دخول أي ناخب إلى اللجان الانتخابية، بدون ارتداء الكمامة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر «الوفد» يحث الناخبين على المشاركة في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.