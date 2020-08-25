شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 24 مخالفة تعدي متنوعة.. واسترداد 70 فدان أملاك دولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت 5 وحدات محلية في المنيا، 24 مخالفة تعدي متنوعة، واستردت 70 فدان أملاك دولة. وجاءت المخالفات كالتالي: 13 مخالفة تعدي على الأرض الزراعية لمساحة 10 قراريط و19 سهم، بمراكز سمالوط، والمنيا، وإزالة 8 مخالفات تعدي على أملاك الدولة «أرض زراعية» لمساحة 70 فدان، و3 قراريط، و19 سهم، بمراكز سمالوط وملوي، ومخالفة واحدة بناء لمساحة 64 مترًا بمركز أبوقرقاص، و2 مخالفة بناء للقانون 119 لمساحة 1090 مترا بمركز دير مواس. تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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