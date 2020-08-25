شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عوامل الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي عن عوامل الإصابة بسرطان الثدى ومنها عوامل لا يمكن تغييرها كبدء الدورة الشهرية مبكرا قبل 12 عاما وتأخر سن انقطاع الطمث بعد 55 عاما، مع وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدى أو الرحم أو المبيض، بالإضافة إلى الإصابة المسبقة بسرطان الثدى والتقدم فى السن.

وأوضحت مبادرة صحة المرأة، أن هناك عوامل أخرى للإصابة بسرطان الثدى يمكن تغيرها أولها تعاطي الهرمونات بصورة خاطئة وبدون إشراف الطبيب، وثانيها عدم الإنجاب أو تأخر الإنجاب " أول مولود بعد سن 35 سنة وكذلك السمنة المفرطة .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم حة المرأة موجودة بكل الوحدات الصحية، وفى انتظار السيدات بكل المحافظات، للكشف عن سرطان سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتلقى العلاج بالمجان.

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وقالت وزارة الصحة والسكان ، أن المبادرة يعمل بها فريق نسائى متكامل لتولى الكشف عن السيدات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصر بالوحدات الصحية، وتوفر خدمات التشخيص والعلاج مجانا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن مبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى خدمتها متوفرة فى 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.