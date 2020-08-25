شكرا لقرائتكم خبر عن دور انعقاد مزدحم بالأدوات الرقابية فى البرلمان.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، مناقشة البرلمان لعدد ضخم من الأدوات الرقابية الموجهة للحكومة بأنواعها المختلفة.

وفي هذا الصدد، يستعرض ”الخليج 365” لجمهور القراء تفاصيل الأدوات الرقابية علي النحو الآتي:





1- 156 بيانا عاجلا.

2- 4064 طلب إحاطة تم الرد عليها كتابة وشفاهة.

3- 1530 طلب إحاطة تدارستها اللجان النوعية.

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4- 646 سؤالا أجابت الحكومة عنها.

5- 92 طلب مناقشة عامة.

6- 743 اقتراحاً من النواب.