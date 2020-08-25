شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 5 مليارات جنيه لمحافظات المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والمهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية، من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظات المختلفة، وقال مدبولي في هذا الصدد: سنتوسع في استخدام منظومة إعادة تدوير الطرق الأسفلتية، إلى جانب تطوير المزلقانات، وسنعمل على تذليل أي عوائق في هذا الملف.

وكلف رئيس الوزراء وزير النقل بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، والمحافظين لإعداد خطة العام المالي المقبل، بشأن تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، مشددا على أن هذا المشروع من الأهمية بمكان بالنسبة لكل مواطني المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم توفير المخصصات المالية المطلوبة لهذه المشروعات على الفور.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل، بشأن هذه المشروعات المهمة، ويتم تذليل أي عقبات من خلال المحافظين، الذين يؤكدون أهمية هذه المشروعات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاً تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق المحلية بتكلفة ملياري جنيه، والتي تشمل 12 محافظة هي كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على توريد معدات تدوير الطرق لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، وجار توريد المعدات وفقاً لبرامج التوريد المتفق عليها مع الشركات العالمية والمحلية الموردة.

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وقال المهندس كامل الوزير: تقوم بعض شركات الطرق التابعة لوزارة النقل وشركات القطاع الخاص باتخاذ إجراءات توريد معدات تدوير الطرق، لتعميم استخدامها في أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق؛ وذلك لتحقيق الاستفادة من طبقات الرصف الحالية، وفي الوقت نفسه تقليل التكلفة المالية للتنفيذ والحفاظ على البيئة.

وفي ضوء ذلك، استعرض وزير النقل بياناً بالمعدات الجاري توريدها لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية، والتي من بينها معدات إعادة التدوير بكامل العمق، ومعدات إعادة تدوير الأسفلت على البارد بعرض 2,4 م ذاتية فرش الخلطة، بالإضافة إلى معدات إعادة تدوير الأسفلت على البارد بعرض 3,8 م ويتم فرش الخلطة بفنشر منفصل، وخلاطات أسفلت متحركة، وغيرها من المعدات الأخرى.

كما عرض الوزير أهم المشروعات التي تتضمنها المرحلة الأولى لرصف الطرق المحلية داخل 12 محافظة، منوها إلى أن إجمالي عدد المشروعات يبلغ 197 مشروعا، بأطوال تصل إلى 827.5 كم، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مبلغ 5مليارات جنيه لمحافظات المرحلة الثانية من المشروع، وجار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لتحديد أسبقيات التنفيذ لعدد 15 محافظة أخرى، وتخصص لها مبلغ 3,5 مليار جنيه.

من جانب آخر، سلط وزير النقل الضوء على الأعمال الصناعية لعبور مزلقانات السكك الحديدية، التي تقوم بتنفيذها هيئة الطرق والكباري، موضحا أن هناك 1332 مزلقانا على شبكة السكك الحديدية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد 1102 مزلقان، تم الانتهاء من 703 مزلقانات منها، كما تم التخطيط لتطوير نُظم التحكم لعدد 1120 مزلقانا وتم الانتهاء من 456 مزلقانا منها.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هناك طلبات من بعض المحافظات لإنشاء كباري علوية أخرى فوق المزلقانات، جار دراستها وإجراء المعاينة على الطبيعة بمعرفة هيئة الطرق والكباري وهيئة السكك الحديدية