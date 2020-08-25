شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مصرى فى سطو مسلح على متجر بولاية أمريكية والقبض على الجانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مواطن مصرى يدعى ماجد غالى، مصرعه فى سطو مسلح على متجر بمدينة ناشفيل فى ولاية تينيسى الأمريكية، صباح السبت الماضى، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذى ظهرت ملامح وجهه فى تسجيلات كاميرات المراقبة بعد 24 ساعة فقط.

وكشفت كاميرات المراقبة بمتجر "دانيال ماركت"، وجه المتهم جيروم نايت جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو يدخل إلى المتجر الساعة 12:17 بعد منتصف ليل السبت، ثم فتح النار بعد دقيقة واحدة باتجاه المجنى عليه، ماجد غالى، البالغ من العمر 49 عامًا، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية المحلية.



المواطن المصرى ماجد غالى

وفى السياق ذاته، أشارت تقارير شرطة "متروبوليتان ناشفيل"، إلى أن أحد عملاء المتجر عثر على جثة ماجد الساعة 12:47 (أى بعد نحو نصف ساعة من وقوع الحادث) وأبلغ الشرطة، وعقب وقوع الحادث، نشرت شرطة متروبوليتان ناشفيل، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور المشتبه به التى سجلتها كاميرات المراقبة، وطلبت المساعدة فى الحصول على أى معلومات تفيد فى القبض عليه، كما عرضت مكافأة مالية.

وكتب حساب الشرطة الأمريكية، فى تعليقه على صور المتهم، "قام هذا الرجل بقتل الكاتب ماجد غالى، البالغ من العمر 49 عامًا، فى دانيال ماركت، 2511 ديكرسون بك، الساعة 12:17 صباحًا اليوم، فيما يبدو أنها محاولة سرقة.. تعرف من قد يكون هذا؟.. يرجى الاتصال بـ Nashville Crime Stoppers على 615-742-7463.. عرضت مكافأة".



كاميرات المراقبة ترصد وجه المتهم جيروم نايت جونيور



المتهم جيروم نايت جونيور

وبعد مرور قرابة 24 ساعة على وقوع جريمة القتل، سلم المتهم نفسه إلى المحققين، مساء الأحد، ووجهت له اتهامات بارتكاب جريمة قتل ومحاولة سرقة، وجرى حبسه وتحديد كفالة بقيمة 200 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء أمام المحاكمة.

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وكتبت شرطة متروبوليتان ناشفيل، فى تعليقها على صورة المتهم بعد تسليم نفسه، والتى نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، "تم اتهام جيروم نايت جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، بارتكاب جرائم قتل ومحاولة سرقة مشددة بشكل خاص لقتله هذا الصباح للكاتب ماجد غالى، 49 عامًا، فى دانيال ماركت فى ديكرسون بك.. استسلم "نايت" للمحققين هذا المساء.. وتم تعيين كفالة بمبلغ 200000 دولار".



شرطة ناشفيل ترصد مكافأة للإبلاغ عن المجرم



شرطة ناشفيل تعلن استسلام المجرم جيروم نايت جونيور

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن المجنى عليه، ماجد غالى، والملقب بـ"مايك"، عرف فى ناشفيل الأمريكية، بكرمه لأنه كان يعامل الزبائن بطريقة ودية كعائلته، فيما قالت ابنته كارين، البالغة من العمر 18 عامًا - فى تصريحات عبر "فيديو كونفرانس" لقناة محلية - "كان يمنحهم كل ما يحتاجونه.. كانت هناك سيدة تأتى وكان يعطيها كل ما تريد مع أنها لم تكن تملك ما يكفى من المال"، فيما من المُقرر تشييع جنازة الرجل المصرى، غدًا الأربعاء، فى تمام الساعة 12 ظهرًا، بكنيسة الأنبا بيشوى.



تأبين المواطن المصرى ماجد غالى الشهير بلقب "مايك"



عائلة وأصدقاء ماجد غالى يودعونه فى حفل تأبين أمام المتجر



ابنة المواطن المصرى ماجد غالى



المتهم جيروم نايت جونيور يشهر السلاح فى وجه ضحيته