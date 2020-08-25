شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق كامل الوزير- وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل أنه بوصول هذه العربات الجديدة( 13 عربة) إلى ميناء الإسكندرية فقد وصل إجمالي ماوصل حتى الآن الى مصر إلى 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية كما ستصل الاسبوع القادم 22 عربة جديدة أخرى على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف الوزير أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) .

ولفت إلى أنه سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى اسطول العربات بالسكة الحديد .