مصر | المشدد 15 عامًا لرئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بإهانة القضاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 15 عامًا لرئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بإهانة القضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن، فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، والمقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وبث اخبار كاذبة، وإذاعة وبث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.