مصر | ضبط عامل لقتله سيدة وإصابة 3 آخرين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لقتله سيدة وإصابة 3 آخرين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، لتسبيه في واقعة مقتل ربة منزل وإصابة ثلاثة آخرين خلال إطلاقه عيار نارى بالجيزة.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (4) أشخاص ربتى منزل، طفلين، مقيمين بدائرة المركز، مصابين برش خرطوش، ووفاة إحدى ربتى المنزل متأثر بإصابتها.

و بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء توجه المصابين لتهنئة إحدى أقاربهم بإحضار منقولات الزوجية، أطلق أحد المتواجدين عيار خرطوش من بندقية خرطوش كانت بحوزته إبتهاجًا بذلك، مما أدى إلى وفاة إحدى ربتى المنزل وإصابة الأخرين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم وتبين أنه عامل – مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى قضية سلاح نارى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه والسلاح المستخدم بندقية خرطوش - 9 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولة تصنيع كميات من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بالسويس.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاوله تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن السويس تم ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحيازتهما 438 طربة لمخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف، وزنت جميعها 53،800 كيلو جرام، كمية من بودرة وأعواد نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام، (108) زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة، كمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام، أدوات التصنيع "مكبس – إسطمبة حديدية – غطاء حديدية أوانى معدنية وبلاستيكية تستخدم فى التصنيع"، (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة لحساب المتهم الهارب.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (3796000 – ثلاثة ملايين وسبعمائه وستة وتسعون ألف جنيه).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستهداف وضبط المتهم الهارب.