مصر | استمرارًا لمبادرة كلنا واحد.. شرطة الرعاية تقدم المساعدات العينية لـ 205 من أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرارًا لمبادرة كلنا واحد.. شرطة الرعاية تقدم المساعدات العينية لـ 205 من أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى بتوزيع المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة، وذلك بنطاق مديريات أمن القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، بنى سويف.

وقد تم تقديم المساعدات لعدد (205) حالة عبارة عن أجهزة كهربائية مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك إستكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

جاء ذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصًا من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة وإستمرارًا لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.