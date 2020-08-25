مصر | بعد 5وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 5وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها، وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت إرتكاب الواقعة وأنهما قام بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام وأضافا بإرتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق اخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.