مصر | ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول.

ونجحت في ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.