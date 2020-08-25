مصر | "كان عليه قضية قتل".. حبس عاطل تعدى جنسيًا على ربة منزل بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "كان عليه قضية قتل".. حبس عاطل تعدى جنسيًا على ربة منزل بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل بتهمة اعتدائه جنسيا علي زوجة والده، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بعرض المجني عليها للطب الشرعي لأثبات واقعة الاغتصاب من عدمه.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "إ. أ" ربة منزل 47 عاما ضد نجل زوجها المتوفى اتهمته بالتعدى عليها واغتصابها فى منطقة منشية جمال عبدالناصر، بحلوان وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم القبض على "إ. ع. ف" عاطل 22 سنة.

وتبين أنه مقيم مع زوجة أبيه فى نفس الشقة، وسبق اتهامه فى القضية رقم 253 لسنة 2018 جنح الأميرية قتل (تم ضبطه) وخرج من السجن حديثًا، وأنه تعدى عليها جنسيا وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغة أقر واعترف بقيامه بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وفي سياق أخر..تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.

وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق.

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ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين

وواصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.