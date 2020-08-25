أخبار مصر | الجيزة تواصل إخلاء بلوكات أرض المطار بحي شمال قبل سقوطها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة تواصل إخلاء بلوكات أرض المطار بحي شمال قبل سقوطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات، ولتوفير حياه وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى اطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.
وأضاف المحافظ انه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين، من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقه المحافظة بالاضافه الى توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والامتعه وكافه الاغراض والمتعلقات الخاصه بالمواطنين للتسهيل عليهم.
اشار محافظ الجيزة انه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبيه جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابناءهم الطلاب من مدارسهم الى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم.
كما سيتم اتاحه منافذ اضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهه بأسعار مخفضة فى اطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين.
واكد محافظ الجيزة على دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبيه دورية وتحويل الحالات المرضية منهم الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
وأشار راشد أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقه الصناعية والاستثمارية بتوفير وظائف فى عدداً من الشركات والمصانع الخاصة فى حال رغبة المواطنين فى العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة ومتابعه وسائل النقل والمواصلات لدعمها فى حال الضرورة لذلك.