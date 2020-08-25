أخبار مصر | أمين منظمة السياحة العالمية يختتم زيارته لمصر في المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين منظمة السياحة العالمية يختتم زيارته لمصر في المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن زيارة زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، لمصر هي أول زيارة له خارج أوروبا وشملت عدة فعاليات.

جاء ذلك في كلمة العناني بالمؤتمر المنعقد في المتحف المصري الكبير بالبهو العظيم بعد جولة تفقدية للجانبين بالمتحف.

وقال العناني إن جولة الأمين العام شملت مدينة الغردقة الساحلية ومتخف الغردقة والمطار والمستشفيات والفنادق، لاستعراض الإجراءات الاحترازية.

كما التقى بولوليكاشفيلي بالسيد رئيس الجمهورية، وبالسيد رئيس الوزراء، وأعلن عن استعدا المنظمة لدعم مصر الكامل في الجامب السياحي.

كما اصطحب العناني بولوليكاشفيلي في زيارة للمتخف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير وانعقد اجتماعين الأول مع ممثلي السياحة ي الوزارة والثاني مع ممثلي القطاع السياحي الخاص.

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وصباح اليوم الذي هو آخر يوم في جولة بولوليكاشفيلي بمصر اصطحبه الدكتور خالد العناني في زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة حيث تفقد البانوراما والتقى بالجمالة وتفقد المطعم السياحي بالهرم وتفقد منطقة أبو الهول.

واختتم بولوليكاشفيلي زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير، حيث تفقد البهو العظيم والدرج العظيم وقاعات المتحف التي تتجهز للافتتاح.

واصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، في زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة.

واستعرض العناني و بولوليكاشفيلي الإجراءات الاحترازية التي تبدأ من لحظة دخول السائحين وتشمل جميع الأفراد بداخل المنطقة من عاملين وجمالة وزائرين.

تأتي الجولة في إطار زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر حيث تفقد إحدى المدن الساحلية السياحية، والمتحف القومي للحضارة، واليوم الأهرامات والمتحف الكبير.