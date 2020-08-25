أخبار مصر | برلماني: مبادرة "هنجملها" لتشجير المحافظات تفكير أوروبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مبادرة "هنجملها" لتشجير المحافظات تفكير أوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرة "هنجملها" لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد الثالثة في مجال التشجير الخاصة بوزارة البيئة.

وأوضح متولي في بيان له اليوم، أنه كان هناك مبادرة بتوزيع مليون شجرة على كل يوم بيئة على المحافظات، كما عملت الدكتورة ياسمين فؤاد العام الماضي مبادرة لزراعة مليون شجرة معظمها كانت مثمرة بأماكن حددتها المحافظات وكانت مسئولة عنها لعدم تركها للمجهول، مؤكدًا أن التشجير بالمحافظات شيء هام لأنه نوع من متنفس الهواء في ظل وجود العشوائيات وملوثات الهواء والمباني الشاهقة وضيق الشوارع.

وأضاف عضو مجلس النواب: من الجيد تعاون وزارة البيئة مع منظمات المجتمع المدني لأنه هذا التفكير اوروبي والولايات المتحدة شيء في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الكثير من الدّراسات تفيد بأنّ مجرد التّواجد في بيئة تكثر فيها المساحات الخضراء، أو ممارسة نشاط بدني في أماكن طبيعيّة يوفر الكثير من الفوائد الصّحيّة والنفسيّة للبشر.

وطالب النائب البرلماني بإنشاء هيئة وطنية للغابات والتشجير، تتولي التنسيق بين وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، ووضع برامج وطنية، لإعادة تشجير حواف الترع والمصارف والقنوات، ورؤوس الحقول والأحزمة الخضراء، وإنشاء أحزمة خضراء، حول المدن والقري والشوارع والميادين، لتخفيف التلوث والحرارة، ونشر الظل والجمال.

كما طالب ضرورة مشاركة جميع الوزارات المعنية، لتحقيق هذه الاهداف، وضرورة الاهتمام بحدائق المدارس، باعتبارها توعية بيئية، وتخفيف معدلات التلوث بالمناطق المحيطة بهذه المدارس، وأهمية تكثيف زراعة الأسطح، كمصدر للغذاء ومنظر للجمال، وتخفيف التلوث.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.