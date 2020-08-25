أخبار مصر | غدًا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين تحت إشراف قضائي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين تحت إشراف قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية ماعدا "القاهرة، الجيزة، قنا"، غدا الأربعاء، 26 أغسطس 2020، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى السادسة مساء، على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن كافة عمليات التصويت بكافة المحافظات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019.

وأشار وكيل النقابة، إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

ولفت إلى أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة بتاريخ 6 يناير 2020، وبناءا على تصديق مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 8 مارس 2020.

Advertisements

ويتيح الرابط للأعضاء، من خلال كتابة رقم القيد الخاص بكل عضو، من الإطلاع على أخر عام لسداد اشتركات النقابة، والمبالغ مستحقة الدفع، والنقابة الفرعية التابع لها العضو، بالإضافة إلى مقر اللجنة الانتخابية، ورقمها، وتسلسل العضو فى الكشوفات.

وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.