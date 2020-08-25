أخبار مصر | تعيين 166 شابًا.. وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 166 شابًا.. وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 166 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 4 ملايين و78 ألفًا و29 جنيها لـ 4318 عاملا، منها منح دورية للعمالة غير المنتظمة بلغت 3 ملايين و659 ألف جنيه لـ 3751 عاملا من المسجلين بالوحدة، بالإضافة إلى صرف 213 ألف جنيه الرعاية الاجتماعية لـ 198 عمال منهم 109 ألاف جنيه منح مواليد لـ 54 عاملا، و51 ألف جنيه لـ 17 عاملا منحة زواج، و35 ألف جنيه منحة وفاة لـ 18 عاملا.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه تم صرف منح رعاية صحية لـ 369 عامل آخر بإجمالى 29 ألفًا و206 جنيهات، فضلًا عن تسجيل 573 عامل غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 725 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 17 محضر إقامة منشأة بدون ترخيص، و29 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات.

القوى العاملة: يومان لاستكمال صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، استكمال صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اعتبارا من غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرا لإجازة رأس السنة الهجرية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

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وقال الوزير إن إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية.

وتابع الوزير: اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، كانت قد حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمس من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020، باعتباره مناسبا، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، ولكن دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية.

وطمأن الوزيرالمستحقين بأن الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين.

ونوه سعفان إلي أن الصرف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة دون خصم أى عمولات.

وأضاف أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.