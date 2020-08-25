أخبار مصر | "القباج" تفتتح اليوم معرض ديارنا بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "القباج" تفتتح اليوم معرض ديارنا بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية والذي يقام على مساحة 450 متر في الشاطبي – الازاريطة في أرض كوته بجوار مكتبة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء.

ويشارك في المعرض 6 محافظات هي القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد40 عارضًا وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار وأعمال الرسم على الخشب وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020 كما يفتح أبوابه إستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 مساءً وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.