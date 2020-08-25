أخبار مصر | وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطط إنشاء مناطق صناعية وحرفية بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطط إنشاء مناطق صناعية وحرفية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخصيص جناح بمعرض تراثنا لتسويق منتجات سانت كاترين... ومنح خصم 50% للعارضات المشاركات من محافظة جنوب سيناء بالمعرض

خالد فودة: حريصون على التنسيق والتواصل مع كافة اجهزة الدولة للارتقاء بالانشطة الاستثمارية والصناعية بالمحافظة

استقبلت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للإرتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الإستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.

شارك في اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائبة المحافظ، والسيد حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والمهندس مجدي الديب، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء.‎

وقالت الوزيرة أن اللقاء قد إستعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إحتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية،مؤكدة حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموى ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية فى خطة التنمية الصناعية.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء قد تناول أيضًا إنشاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون قائمة على الحرف اليدوية التى تشتهر بها مدن المحافظة خاصة وأن هذه المنتجات تلقى قبولًا كبيرًا من السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء،لافتةً فى هذا الإطار إلى موافقتها على منح 50% نسبة خصم للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة بمعرض تراثنا المقرر إنعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.

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وقد إستعرض اللقاء أيضًا تنفيذ توجهات الدولة نحو مساعدة أبناء المحافظة فى إيجاد مشروعات تنموية جديدة من خلال إضافة أنشطة متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة وعدم إقتصارها على الزراعة فقط الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، هذا فضلًا عن السعى لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات الجديدة وبصفة خاصة ما يتعلق بإستخراج السجل التجارى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت جامع إلى إنها قد وافقت على تخصيص جناح بمعرض تراثنا لعرض الأفكار التسويقية لمنتجات مدينة سانت كاترين والتى تعكس القيمة التاريخية لهذه المنطقة السياحية.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ان هذا اللقاء يأتي في اطار حرص المحافظة على التواصل والتنسيق مع كافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية للارتقاء بالانشطة الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، لافتًا الى انه تم استعراض الامكانات المتوافرة بالمحافظة واهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية فضلًا عن المقومات التراثية والحرفية لابناء جنوب سيناء

واشار الى ان اللقاء استعرض مشروع تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين وابتكار علامة تجارية جديدة لمنتجاتها تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها، فضلًا عن بحث امكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة لتصل إلى 5% بدلًا من 10% ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية

وأشاد فودة بالتعاون الذي أبدته وزيرة التجارة والصناعة لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة والموافقة على تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين بمعرض تراثنا، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لعرض خصائص المدينة وطبيعتها والإمكانات التي تتمتع بها وتؤهلها لتصبح مدينة حرفية على طراز عالمي.

كما وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للوزيرة لزيارة المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والحرفية المتاحة بالمحافظة والوقوف على أخر مستجدات منطقة أبو زنيمة.