أخبار مصر | اليوم.. مطار القاهرة يسير 152 رحلة دولية تنقل على متنها 16014 راكبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. مطار القاهرة يسير 152 رحلة دولية تنقل على متنها 16014 راكبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 152 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد ركاب 16014 راكبا.

وأوضحت مصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها واشنطن فرانكفورت باريس لندن روما ميلانو أثينا فيينا الدار البيضاء بيروت أسطنبول أديس أبابا جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى وتبلغ رحلات السفر 76 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ عدد ركاب 6966،

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 76 رحلة تنقل على متنها 9138 راكبا، فىً حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا فيينا لندن باريس.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

إحصائيات كورونا بمصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.