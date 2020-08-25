أخبار مصر | خالد العناني وأمين منظمة السياحة العالمية يتفقدان منطقة أهرامات الجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد العناني وأمين منظمة السياحة العالمية يتفقدان منطقة أهرامات الجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، في زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة.

واستعرض العناني و بولوليكاشفيلي الإجراءات الاحترازية التي تبدأ من لحظة دخول السائحين وتشمل جميع الأفراد بداخل المنطقة من عاملين وجمالة وزائرين، وتم تطبيق الإجراءات على الوزير وأمين منظمة السياحة، حيث خضعا لتطهير الأيدي بالكحول، ووجه العناني بضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

تأتي الجولة في إطار زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر حيث تفقد إحدى المدن الساحلية السياحية، والمتحف القومي للحضارة، واليوم الأهرامات والمتحف الكبير.

وفي سياق آخر، تقع أهرامات الجيزة على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع.

والأهرام هي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة، فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة.

Advertisements

وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس ايمحوتب وزير الفرعون والملك زوسر في الأسرة الثالثة.

وأعقبت ذلك، محاولتان للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل. ولكن ظَهْر الهرمين غير سليمي الشكل. وهما يقعان في دهشور أحدهما مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شكلاً أصغر يقارب نصف حجم الأوّل. واستطاع المهندس هميونو مهندس الملك خوفو أن ينجز الشكل الهرميّ المثالى وقام بتشييد هرم خوفو بالجيزة على مساحة 13 فدانًا وتبع ذلك هرما خفرع ومنقرع.

أما عن فكرة الهرم تحديدًا فقد ارتبط الشكل الهرمي لديهم بفكرة نشأة الكون واعتقدوا كذلك طبقًا لبعض كتاباتهم ونصوصهم الدينية أن الهرم وسيله تساعد روح المتوفى في الوصول إلى السماء مع المعبود رع.

و يمكن أن نرى أحيانا أشعة الشمس بين السحاب وهي تأخذ الشكل الهرمى أيضًا وكانت كذلك من ضمن هذه الوسائل الكثيره التي يمكن أن تساعدهم في الصعود إلى السماء.

نرى أيضا الشكل الهرمي أعلى المسلات وبعض المقابر الصغيرة للأفراد في جنوب مصر، حتى عندما فكر ملوك الدولة الحديثة في بناء مقابرهم في البر الغربي في وادي الملوك ونقرها في باطن الجبل لحمايتها من السرقة لم يتخلوا عن الشكل الهرمي والذي كان ممثل في قمة الجبل نفسه وبشكل طبيعي.