شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 عارضًا.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الإسكندرية، والذي يقام على مساحة 450 متر في الشاطبي – الأزاريطة، في أرض كوته بجوار مكتبة الإسكندرية.

ويشارك في المعرض 6 محافظات، هي القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج، بعدد 40 عارضًا، وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والاكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر 2020، وسيفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 مساءً، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميًا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.