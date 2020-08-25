شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بمركز الحسنة بشمال سيناء لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، في مختلف مواقع الشركات الإنشائية والإنتاجية.

وأكد أسامه أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن اللجنة برئاسة وليد أمين، سكرتير المجلس، وعضوية إدارات الشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمتابعة.

أضاف رئيس المدينة، أن اللجنة قامت بالمرور على موقع إنشاء مدرسة الحسنه للتعليم الثانوي، حيث تبين عدم ارتداء العاملين بالموقع الكمامات، وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الإحترازيه.

كما تم المرور على موقع الحمله الميكانيكية بمجلس المدينه، وتبين ارتداء جميع العاملين بالموقع للكمامات، بجانب المرور أيضآ على موقع رفع كفاءة إدارة الحسنه الإجتماعية، وقد تبين عدم ارتداء العاملين بالموقع للكمامات، وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الإحترازيه اللازمة.