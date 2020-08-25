شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ارتفاع في منسوب نهر النيل و عطبرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وزارة الري السودانية أن منسوب نهر النيل واصل ارتفاعه، حيث بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.27سم بارتفاع 12 سم عن الأمس وارتفاع 1.15 سم عن العام الماضى، فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.72سم بارتفاع 15 سم عن الأمس وارتفاع 1.62 سم عن العام الماضي.

وتنبه غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل السودانية جميع المواطنين، خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاعًا في منسوبي نهري النيل والعطبراوى وتناشد الغرفة جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن تقريرا كشف عن تأثر 279 أسرة بولاية الجزيرة السودانية بالخريف وانهيار 21 منزلا كليا و245 منزلا جزئيا إضافة لانهيار 15 مرفقا حكوميا و128 مرحاضا ونفوق 52 رأسًا من الماشية و8 وفيات (2 بانهيار غرفة و4 لانهيار عريشة و2 بالصعق الكهربائي) إضافة لأربع إصابات، و43 بلاغًا عن مناطق محاطة بالمياه، و7 بلاغات بكسورات ترع.