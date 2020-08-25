شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بشمال سيناء تشن حملة مكبرة على محال الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بشمال سيناء، حملة مكبرة على محال بيع وتداول المواد الغذائية والمشروبات، حيث تم إعدام كمية من المواد الغذائية والمشروبات غير الصالحة، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين.

وأشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إلى أنه بناء على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بضرورة إحكام الرقابة على الغذاء المقدم للمواطنين على مستوى المحافظة، والعمل على مطابقة المعروض منه للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.

قامت حملة من إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور رمضان توفيق، مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة محمد فرحان عيد، مراقب عام الأغذية بالمديرية، ومحمود محمود فراج، وعرفات موسى، مراقبي الأغذية بالمديرية، وأحمد وجيه، مفتش الأغذية بالمديرية، بالاشتراك مع مراقبي ومفتشي الأغذية بإدارة العريش الصحية.

وأعلن أنه تم خلال الحملة المرور على عدد 7 منشآت غذائية لبيع الأغذية والمشروبات وفحصها، بجانب سحب عدد 8 عينات لفحصها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عثمان أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخالفة القرار رقم 97، ومحضرين لمخالفة القرار رقم 96، كما تم إعدام 46 كيلوجرامًا من الأغذية منتهية الصلاحية، وكذا إعدام 13 لترًا من المشروبات الغازية كانت منتهية الصلاحية أيضًا.

كما قام أعضاء الحملة بتثقيف وتوعية العاملين في المحلات ومتداولي الأغذية بضرورة اتباع الممارسات الصحية الجيدة، وكذا تثقيف وتوعية متداولي الأغذية بضرورة اتباع الممارسات التصنيعية الجيدة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وأكد مجددا على استمرار حملات إدارة مراقبة الأغذية في المرور على المحلات والمخازن وأماكن بيع وتداول الأغذية والمشروبات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بغذاء وشراب المواطنين.